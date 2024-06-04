ペリオバスター 液体歯磨き粉 4本 歯周炎予防 口臭防止

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ペリオバスター歯周炎・歯肉炎の予防口臭防止歯周病は歯周病菌以外にカンジダ菌というカビ（真菌）も原因と言われています カンジダ菌は通常の歯磨剤の殺菌成分で殺菌されません。ペリオバスターは歯垢・歯石除去・う蝕・口臭予防にプラスして、カンジダ菌を殺菌するために開発された歯磨剤ですペリオバスターＮ 100ml 薬用ぺリオバスターＮ ■ご希望ございましたらコメント下さい■6本13,100円etc...■液体1+ジェルタイプ1とのセット■【4,880円】■ルシェロホワイトとのセットetc...■【送料無料・簡易包装】製造年月日20239/11※最新の製造日分の発送(医薬部外品につき製造年月日より未開封で3年間問題なく使用できます)【基本的使用法】プッシュ式になっていますので、お口の中に数回シュッシュしてから普通に歯ブラシで磨く感じなんですが、小さなお皿にペリオバスターの液体を少し出して、普段使って頂いてる歯ブラシや歯間ブラシをその液体で浸してから使う、という方法もオッケーです対象···大人用特徴···口臭対策・口臭予防、歯周病対策