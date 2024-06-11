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新品　ホワイトニング　クリスタルブラン　電動トゥースクリーナースターターセット
商品番号 A65325288362
商品名

新品　ホワイトニング　クリスタルブラン　電動トゥースクリーナースターターセット
ブランド名 ツカモトエイム
特別価格 税込 2,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスタルブランの電動トゥースクリーナーです。自宅で手軽にケアできる家庭用のホワイト歯ブラシです。未開封です。自宅保管品をご理解の上、ご購入をよろしくお願いいたします。特徴···ホワイトニング種類···歯ブラシ種類···歯ブラシ対象···大人用ハブラシ
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