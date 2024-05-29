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限定品　diptyque シティキャンドル ビバリーヒルズ 190g
商品番号 Q24161311196
商品名

限定品　diptyque シティキャンドル ビバリーヒルズ 190g
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 3,393 円
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商品詳細

diptyqueディプティックシティキャンドルビバリーヒルズ190g★フリージア、ミント、レモン街のエスプリをキャンドルの香りに表現するシティキャンドルコレクション。キャンドルビバリーヒルズがイメージするのは、パームツリーや緑豊かな庭園。木陰いっぱいに咲き誇る白い花々の香りにミントとレモンが加わり、輝かしいアコードを生み出します。Diptyqueビバリーヒルズ香り付きキャンドル6.5オンス/190g#diptyque
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