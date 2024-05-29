限定品　diptyque シティキャンドル ビバリーヒルズ 190g

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商品詳細
diptyqueディプティックシティキャンドルビバリーヒルズ190g★フリージア、ミント、レモン街のエスプリをキャンドルの香りに表現するシティキャンドルコレクション。キャンドルビバリーヒルズがイメージするのは、パームツリーや緑豊かな庭園。木陰いっぱいに咲き誇る白い花々の香りにミントとレモンが加わり、輝かしいアコードを生み出します。Diptyqueビバリーヒルズ香り付きキャンドル6.5オンス/190g#diptyque
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