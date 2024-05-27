新品クリスチャンディオール ソヴァージュ エリクシール60ml

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商品詳細
\"ご覧いただきありがとうございます。クリスチャンディオールソヴァージュエリクシール◆商品状態：新品未開封◆購入時期：2023年7月◆商品容量：60ml独自の存在であることを主張して裏切らぬ香りを放つフレグランス、ファーレンハイト。シチリアンマンダリンのみずみずしい香りと男性的なレザー、バイオレットからなる類稀な香調は、個性が際立つレザーウッディ。トップノート:マンダリンミドルノート:バイオレットラストノート:レザー並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。コメントなし、即購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。\"
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