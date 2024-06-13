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高濃度ビタミンc 3000mg 二箱
商品番号 H15221173272
商品名

高濃度ビタミンc 3000mg 二箱
ブランド名 ワカサプリ
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最近話題のワカサプリ高濃度ビタミンC3000mg30包今月購入した新品です♪クリニック専売品です。忙しくて皮膚科受診がままならない方、いかがですか(^^)二箱以上も承ります。ご希望の箱数をコメントください。賞味期限2025.12※箱から取り出して発送いたします。箱のまま配送希望の方はプラス600円いただきます。ご理解よろしくお願いいたします。
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