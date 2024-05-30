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テルミー線300本入り
商品番号 D81019939962
商品名

テルミー線300本入り
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 6,811 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テルミー線●テルミー線300本入り　新品・未使用・未開封※専用箱入りで丁寧に梱包してお届け致します。※神経質な方はご遠慮ください。※自己紹介文をお読みください。#イトオテルミー#テルミー#躋製寿合名会社
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