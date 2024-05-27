ブルガリプールオムエクストレーム 30ml

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BVLGARIブルガリのプールオムエクストレーム30mlです。未使用\u0026未開封品になります。10年程前に購入をして、使用しないまま自宅で保管をしていました。送料込み。即購入可能です。トラブル防止のため、ご購入後のキャンセル、返金、返品はお断りさせていただきます。また素人保管になりますので、過度に状態を気にされる方、神経質な方はご遠慮ください。#ブルガリ#香水#ブルガリプールオムエクストレーム容量···〜49ml