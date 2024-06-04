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ノースフェイス US規格 ダウンジャケット レッド×レッドチェック 150
商品番号 A34725211277
商品名

ノースフェイス US規格 ダウンジャケット レッド×レッドチェック 150
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 7,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★∻∹⋰⋰☆∻∹⋰⋰★∻∹⋰⋰☆∻∹⋰⋰★∻∹⋰⋰☆ご覧くださり、ありがとうございます☺︎基本的に即購入OKです！質問や価格の相談等ございましたら、お気軽にコメントください(´﹀`)真摯に対応させて頂きますので、宜しくお願い致します*●THENORTHFACE　US規格リバーシブルダウンジャケット550FIL●サイズ：boysL（US規格）日本サイズ150相当　　詳しくは実寸をご覧下さい☺︎着丈60身幅50肩幅44袖丈56●カラー：レッド×レッドチェック●状態：赤側着用時目立ちませんが右ポケット汚れあり.左ポケットほつれありですがまだまだ着用いただけます☺︎●古着はすべてクリーニング済です。●当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配はございません。●安心してお買い求めください。宜しくお願い致します。●ご購入から2〜3日で、発送させて頂きます◡̈♡゛★∻∹⋰⋰☆∻∹⋰⋰★∻∹⋰⋰☆∻∹⋰⋰★∻9D63
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