♡新品♡ヘルノ　フリル　ジャケット　コート

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商品詳細
✨HERNO✨✅新品未使用品ですサイズは10歳用で140サイズぐらいだと思います。9才の娘用に今年購入しました⭐️金具はゴールド色です。身幅 約37cm身丈 約51cm袖丈 約39cm、脇下袖丈28cmカラー···ホワイトフリルジャケットコートモンクレールお好きな方にも♡フード···フードなし
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