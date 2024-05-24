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♡新品♡ヘルノ　フリル　ジャケット　コート
商品番号 P10012382441
商品名

♡新品♡ヘルノ　フリル　ジャケット　コート
ブランド名 ヘルノ
特別価格 税込 6,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨HERNO✨✅新品未使用品ですサイズは10歳用で140サイズぐらいだと思います。9才の娘用に今年購入しました⭐️金具はゴールド色です。身幅　約37cm身丈　約51cm袖丈　約39cm、脇下袖丈28cmカラー···ホワイトフリルジャケットコートモンクレールお好きな方にも♡フード···フードなし
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ヘルノ HERNO サイズ 12a ダウン-
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