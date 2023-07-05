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新品未使用品　アスレタ　長袖シャツ
商品番号 N14605923919
商品名

新品未使用品　アスレタ　長袖シャツ
ブランド名 アスレタ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用、Mサイズとなります。購入後一度も使用せずに自宅保管しておりました。定価4620円(税込)にて購入しました。#サッカー#フットサルアスレタATHLETA長袖シャツトレーニングシャツプラクティスシャツシャツ
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