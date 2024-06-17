ヨネックス テニスシューズ パワークッション 27.5cm

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対応コート...オムニ・クレー兼用サイズは27.5cmです。新品で購入して自宅で保管していましたので，状態はとてもいいです。即購入可能です。簡易包装で発送することもありますので，その点をご了解いただいた上で購入をご検討いただければと思います。