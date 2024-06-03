ベンチコート チャンピオン アウター サッカー フットサル スポーツ メンズ

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チャンピオンベンチコートアウターOサイズ(LLまたはXL)着用機会がなくなった為出品いたします。目立った汚れはありません。裏地がボア加工の帽子は取り外し可能コート本体は部分によって生地が使い分けされています。手首の部分はボアが付いており、肩や後中央の中綿はアクリレート系使用で、とても暖かいコートです♪◎発送方法◎らくらくメルカリ便宅急便♦︎♦︎♦︎送料はこちらが負担致します♦︎♦︎♦︎メンズアウタージャンパーベンチコートスポーツサッカーフットサルチャンピオン種類···ピステ・防寒ウェアサイズ···XL(LL)