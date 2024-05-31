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Bauerfeind スポーツエルボーストラップ ゴルフ/テニス肘防止バンド
商品番号 R83890829846
商品名

Bauerfeind スポーツエルボーストラップ ゴルフ/テニス肘防止バンド
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(以下、Amazonより)Bauerfeind(バウアーファインド）SPORTSELBOWSTRAP前腕の痛みを軽減、ゴルフ肘、テニス肘防止、ひじ用バンド５つのプレッシャーポイントで患部を直接刺激Boaテクノロジー社のクロージャーシステムで肘関節を固定・サポート高度テクノロジーのマイクロファイバーは通気性がよく肌にストレスを与えません耐久性の良い生地は、洗濯し何度も使用できます一般医療機器取得済みの肘用ストラップ
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