希少 UK製 NIKE ナイキ 90s ゲームシャツ ユニフォーム 襟付き XL

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⚠️メルカリのみのお取り扱いです⚠️NIKEナイキユニフォームゲームシャツユニホームTEAMタグヨーロッパUK製表記サイズXLサイズ着丈74.5cm身幅59cm肩幅ラグラン袖丈ラグラン※素人採寸のため、誤差はご了承ください。古着のため、使用感はございますが、個人的にはキレイな方だと思います。首のタグが切られています。状態は画像でよくご確認ください。新品並のクオリティを求める方、古着にご理解のない方は購入を控えてください。すり替え及びトラブル防止のため、返品はお控えください。気になることは購入前にコメントください。プロフィールもご確認ください。他にも出品してます。#バルデラマ2の店#スケボー#スケーター#フルジョ#古着女子#ビッグサイズ#オーバーサイズ#レア#希少#y2k#90s#90年代#柴田ひかり