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大谷翔平　トラウト　ボブルヘッド　新品
商品番号 U68721418094
商品名

大谷翔平　トラウト　ボブルヘッド　新品
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年7月1日にアナハイムスタジアムで限定配布されたボブルヘッド。現地から持ち帰った状態のまま、箱から出して撮影はしましたが、袋からは出していません。注意事項無料配布品。未開封で初期の傷等は点検しておりません。神経質な方は購入をお控えください。野球チーム···大リーグ・MLB
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