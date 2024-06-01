大谷翔平　トラウト　ボブルヘッド　新品

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商品詳細
2023年7月1日にアナハイムスタジアムで限定配布されたボブルヘッド。現地から持ち帰った状態のまま、箱から出して撮影はしましたが、袋からは出していません。注意事項無料配布品。未開封で初期の傷等は点検しておりません。神経質な方は購入をお控えください。野球チーム···大リーグ・MLB
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