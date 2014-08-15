坪井智哉　阪神タイガース レプリカユニフォーム Tigers 日本ハム　坪井

坪井智哉 阪神タイガース時代のユニホームです。もう他では手に入らないと思います。背番号 32メンズ L阪神タイガース応援で10数回程度使用まだ阪神在籍時代の古いものなので、使用感はありますが、着用には問題ないと思います。もちろん新品ではなく、20年以上前のものなので古着としてのご理解の程よろしくお願いします。ヴィンテージビンテージ東芝〜青学〜ＰＬ…坪井〜♪当方176cm67kgで着用



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坪井智哉 - Wikipedia



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