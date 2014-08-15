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坪井智哉　阪神タイガース レプリカユニフォーム Tigers 日本ハム　坪井
商品番号 I61670041809
商品名

坪井智哉　阪神タイガース レプリカユニフォーム Tigers 日本ハム　坪井
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

坪井智哉　阪神タイガース時代のユニホームです。もう他では手に入らないと思います。背番号　32メンズ　L阪神タイガース応援で10数回程度使用まだ阪神在籍時代の古いものなので、使用感はありますが、着用には問題ないと思います。もちろん新品ではなく、20年以上前のものなので古着としてのご理解の程よろしくお願いします。ヴィンテージビンテージ東芝〜青学〜ＰＬ…坪井〜♪当方176cm67kgで着用
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