プリンスラケットリュックサック

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種類...テニスバッグ テニスリュックサックカラー ラズベリーピンク色(濃いピンク色と淡いピンク色が交じっています)9,350円(税込)バッグ・ポーチの開け閉め...ファスナーポケットや仕切りが多く使いやすいタイプだと思います。撮影のため袋から取り出しました。テニスコートでも映えるカラーなので、場所を外してもすぐに確認出来ます。税込9,350円ですのでかなりお安くなっています。新品未使用でとても使いやすい状態ですが、自宅保管ですのでご了承下さい。スポーツバッグ ラケットバッグ プリンス アシックス ハンナフラ バボラ ダンロップ ヘッド バッグ確認 わかりやすい 盗難防止種類...ラケットバッグ