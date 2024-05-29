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商品詳細
歙州硯です。そこまで古い物ではありません。新硯の部類に入ります。状態良好木箱付き気になった方お気軽お問い合わせ下さい。＃歙州硯＃端渓硯＃澄泥硯＃中国硯＃唐物＃唐硯＃古硯＃緑端渓＃書＃書道硯＃書道具＃文房四宝
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