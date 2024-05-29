ブラッキーvmax CSR ポケモンカード

ポケモンカードブラッキーvmaxCSRポケカ【状態】美品状態は素人目に見て綺麗だと思いますが、トラブル防止のためあくまでプレイ用としてお願いいたします。状態は写真でご確認ください。商品の性質上、返品交換は受け付けておりませんのでご了解くださる方のみご検討ください。







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