2002年 スペイン代表ユニフォーム(size L)

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ご覧いただきありがとうございます。こちらは2002年モデルのスペイン代表のユニフォームとなります。購入してから数回しか着用していないため非常に状態はいいです！私服として、スポーツウェアとしても使えるためおすすめです。価格相談承ります。