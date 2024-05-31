テニスシューズ　プリンス　オールコート　22.5

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商品詳細
オールコート用サイズ···22.5cmインドアのハードコートで予備としてウィンザーラケットショップで購入しました。数回しか使用していないので状態は大変良いです。サイズ···22〜22.5cm男女兼用プリンスでは珍しい幅広ワイドシューズ
http://narcologia.ru/goods/marshal121380.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose801240.html
http://narcologia.ru/goods/unusable561974.html
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