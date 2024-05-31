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テニスシューズ　プリンス　オールコート　22.5
商品番号 O70217493502
商品名

テニスシューズ　プリンス　オールコート　22.5
ブランド名 プリンス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オールコート用サイズ···22.5cmインドアのハードコートで予備としてウィンザーラケットショップで購入しました。数回しか使用していないので状態は大変良いです。サイズ···22〜22.5cm男女兼用プリンスでは珍しい幅広ワイドシューズ
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