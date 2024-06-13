未使用　ラリック　ヴェルヌイユ大皿32cm 購入時のシール有サイン入

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未使用 ラリック ヴェルヌイユ大皿32cm購入時のシール有サイン入ラリック専門店で購入したままハイブランド専用のクローゼットに保管していました。画像では中古品が、銀座のラリック専門店で74,800円で販売しております。このラリックのヴェルヌイユの大皿は、お皿に購入した時のラリックのシールが貼られています。新品未使用であることがわかると思います。専用の箱があります。直径32cmクリアガラスプレス成型ヴェルヌイユ1945年頃作成※ペット飲酒タバコございません。カラー···ホワイト種類···皿・鉢