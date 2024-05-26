お座りつば九郎\u0026つばみ（小）セット

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つば九郎とヤクルトスワローズの人形になります。日光の当たらない場所で部屋に飾っていたので、著しい外観の劣化はありません。野球チーム···東京ヤクルトスワローズつば九郎つばみマスコット人形お座りつば九郎お座りつばみ種類···その他