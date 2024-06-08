ミズノ ビューリーグ イチローモデル 51 84cm/6.7CM DIA.2TR

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商品詳細
バットミズノビューリーグイチローモデル5184cm/6.7CMDIA.2TR.41940グローブエンドのテープ交換しています。使用感 塗装の剥がれなどあります。画像が全てです。画像で確認お願いします。画像の色が実際のものと多少異なって見える場合があります。一通りお品のチェックは致しておりますが万一見落とし等ございました際はご容赦ください。状態を気にされる方はご入札をお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/plaque771107.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi401247.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation453721.html
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