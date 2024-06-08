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ミズノ ビューリーグ イチローモデル 51 84cm/6.7CM DIA.2TR
商品番号 E15412873293
商品名

ミズノ ビューリーグ イチローモデル 51 84cm/6.7CM DIA.2TR
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バットミズノビューリーグイチローモデル5184cm/6.7CMDIA.2TR.41940グローブエンドのテープ交換しています。使用感　塗装の剥がれなどあります。画像が全てです。画像で確認お願いします。画像の色が実際のものと多少異なって見える場合があります。一通りお品のチェックは致しておりますが万一見落とし等ございました際はご容赦ください。状態を気にされる方はご入札をお控え下さい。
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