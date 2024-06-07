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ルイビルスラッガー 高校軟式バット ac21
商品番号 D81217241701
商品名

ルイビルスラッガー 高校軟式バット ac21
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年のものです。購入は2023年8月中旬に購入しました。出品理由は重さが自分に合ってなかったからです。中学生にもオススメです。大会でも使えます。練習では使ってなく、2試合だけ使いました。大きく目立つ傷などはないです。ただ、ファールチップの跡が2・3箇所あります。茶色のテーピングもおまけでつけておきます。グリップ力は抜群です。競技の種類···軟式素材···金属バランス・特徴···トップバラン送料のこともあるので、最終値下げです。
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