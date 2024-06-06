【特注】TOUR B 201CB 6本 アイアンセット Dynamic Gold

特注日本仕様ブリヂストン2020年TOURB201CB#5-PW6本アイアンセットDynamicGoldスチール【新品未使用/保証書有り】【即日発送可能】■特注RubberGripブリヂストンTOURB201CB#5-PW6本DynamicGold(S200)スチール日本仕様■キャビティ部分の形状を番手に応じて変えることで重心位置をコントロール。ロングアイアンはミスへの強さ、ショートアイアンは操作性と、アイアンの各番手に求められる性能を追求した軟鉄鍛造のキャビティアイアン。※値引き不可となります。ご了承下さい。TSRパラダイムg430425stmaxステルス2stealthモーダスModus120115105130125rsxArtisanmbcbVENTUSベンタスベロコアvelocorekurokagetenseiテンセイtouradスピーダーspeederデラマックスディアマナdiamanasimシムTaylormadepingピンTsisim地クラブeponエポンroddioオノフonoffprojectxmodusダイナミックゴールドdgattasbaldo三浦技研epicミズノMizunoyonexヨネックステーラーメイドコブラtourbsrixonスリクソンxxioブリヂストンキャロウェイタイトリストブリヂストン名器値下シャフトドライバーフェアウェイウッドユーティリティアイアンウェッジヘッドbriefingブリーフィング種類···アイアンクラブ本数···〜9本



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