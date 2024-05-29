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S.H.Figuarts トニー・スターク アイアンマン3 特典台座つき
商品番号 U39713009900
商品名

S.H.Figuarts トニー・スターク アイアンマン3 特典台座つき
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.Figuartsトニー・スターク『アイアンマン3』購入後開封した記憶がないのですが、念のため未使用に近いにさせていただいております。初版の台座付きです。箱にスレやキズが多少ございます。#BANDAISPIRITS#アイアンマン3『アイアンマン』シリーズマーベルコミック#トニー・スターク#S_H_Figuartsトニー・スターク『アイアンマン3』フィギュアーツ
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