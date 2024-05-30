YONEX ヨネックス　ソフトテニス練習用ポータブルネット AC354

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商品詳細
YONEXヨネックス ソフトテニス練習用ポータブルネットです。数回使用後、物置で保管しておりました。ネット、ポールは綺麗ですが、ケースに少し汚れがあります。練習スペースを有効活用できます。自主練等にいかがでしょうか。型番:AC354素材：ネット：ポリエチレンポール：スチールサイズ：高さ：1.06m幅：3.75m重量：約4.3kgカラー：ブラック（007）種類···その他用途···軟式・ソフトテニス
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