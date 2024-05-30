【広島東洋カープ】前田智徳 引退記念バット【限定品】

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商品詳細
広島東洋カープ前田智徳引退記念バットです。直筆サイン入りです。カープ公式サイトで数量限定(51本)で販売され瞬殺されて貴重なバットです。コレクションにいかがですか？グリップエンドに C1？？/51(シリアルナンバー)が入っています。きれいな状態ですがお部屋に飾っていたのでアクリルボックスには細かなキズがあります。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。プチプチなどで保護して箱に入れて送ります。#広島カープ#カープ#カープグッズ#前田智徳#前田神#マエトモ#引退記念#バット競技の種類...硬式素材...木野球チーム...広島東洋カープ
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