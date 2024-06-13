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- 【日本代表 サッカー】アディダス KIRIN チャレンジカップ 2XO（4L）
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商品詳細
KIRINキリンチャレンジカップサッカー日本代表トレーニングウェア・ブランド︰adidas・サイズ︰2XO（4L）・カラー︰レッド・目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。・中古品ということをご理解頂いた上で、ご検討を お願い致します。丈...半袖カラー...レッド種類...シャツサイズ...3XL(4L)
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