yonex ラケットバッグ　ヨネックス

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商品詳細
以前こちらで譲って頂いたのですが当方は使用してません。もともとコートに置いてた様で赤い汚れあり。何度か手洗いして少しは薄くなりましたが現状渡し。バドミントンで使用予定でしたので諦めました。折り畳んでコンパクト発送ヨネックステニスバドミントン
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