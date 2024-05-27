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美品　ミズノ　ソフトテニスラケット　ディオス【DIOS 50-R】
商品番号 K20015690368
商品名

美品　ミズノ　ソフトテニスラケット　ディオス【DIOS 50-R】
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入して2ヶ月前に購入し使用1日間の練習で使用した物になります。ガットに関して無知な為、不明です。ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）···〜94.9平方インチグリップサイズ···0重量（g）···230〜244.9g使う方にお譲りします♪
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