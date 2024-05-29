セレッソ大阪　レプリカユニフォーム

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セレッソ大阪のユニフォームです。サイズはMサイズになります。国内のサッカーショップで購入しました。折り畳んでの発送となります。新品未使用品ですが、素人保管であることをご了承の上購入下さい。値下げは考えておりません。