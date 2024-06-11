大谷翔平 サイクル安打記念 ボブルヘッド 人形

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商品詳細
開封済みにになりますがほとんど使用しておらず綺麗です！ 状態は美品です！箱、本体ともに良好です！発砲の一部が欠けあり！あくまで素人検品ですので細かいキズ等見落としがあるかもしれません！追加で写真等要望や質問があればお声がけください！よろしくお願いします！
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