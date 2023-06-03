【新品・未使用】 清水エスパルスグッズ3点セット　Tシャツ　キャップ　タオル

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5月20日（金）新商品発売のお知らせ（パルちゃんグッズ、フード ... 5月20日（金）新商品発売のお知らせ（パルちゃんグッズ、フード ...



10/7(土)ジュビロ磐田戦】グッズ販売、勝利時企画のお知らせ | 清水 ... 10/7(土)ジュビロ磐田戦】グッズ販売、勝利時企画のお知らせ | 清水 ...



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4/20(土)セレッソ大阪戦 グッズ販売のお知らせ | 清水エスパルス公式 ... 4/20(土)セレッソ大阪戦 グッズ販売のお知らせ | 清水エスパルス公式 ...



モンテディオ山形 オフィシャルサイト｜2023.6.3(sat)vs清水エスパルス戦 モンテディオ山形 オフィシャルサイト｜2023.6.3(sat)vs清水エスパルス戦



5/25(土)ベガルタ仙台戦 グッズ販売のお知らせ | 清水エスパルス公式 ... 5/25(土)ベガルタ仙台戦 グッズ販売のお知らせ | 清水エスパルス公式 ...



9/9(土)モンテディオ山形戦】『2023清水エスパルスオフィシャル ... 9/9(土)モンテディオ山形戦】『2023清水エスパルスオフィシャル ...



好評販売中！Leeコラボアパレル👖, ストーリーズから商品詳細へ👉 @spulse_goods_official, ライダーストートバッグは荷物がたくさん入るのでスタジアム観戦にぴったり✨, さりげなくロゴとエンブレムがデザインされていて、普段使いにもおすすめです☝, ✅商品詳細, ◇素材 ： 綿100％, ◇サイズ ： 口周り：80cm / 中心丈：44cm / 持ち手：55cm, ... 好評販売中！Leeコラボアパレル👖, ストーリーズから商品詳細へ👉 @spulse_goods_official, ライダーストートバッグは荷物がたくさん入るのでスタジアム観戦にぴったり✨, さりげなくロゴとエンブレムがデザインされていて、普段使いにもおすすめです☝, ✅商品詳細, ◇素材 ： 綿100％, ◇サイズ ： 口周り：80cm / 中心丈：44cm / 持ち手：55cm, ...



3月14日(日)サガン鳥栖戦 グッズ販売のお知らせ | 清水エスパルス公式 ... 3月14日(日)サガン鳥栖戦 グッズ販売のお知らせ | 清水エスパルス公式 ...



9/3(日)徳島ヴォルティス戦】LIMITEDユニフォーム着用の方限定で参加 ... 9/3(日)徳島ヴォルティス戦】LIMITEDユニフォーム着用の方限定で参加 ...



清水エスパルス エスパルス ウインドブレーカー ピステ 帽子 タオル ... 清水エスパルス エスパルス ウインドブレーカー ピステ 帽子 タオル ...



7/22 清水エスパルス戦 グッズ情報【7/21更新】｜ニュース｜栃木 ... 7/22 清水エスパルス戦 グッズ情報【7/21更新】｜ニュース｜栃木 ...



4月7日(水)浦和レッズ戦 グッズ販売のお知らせ（前編） | 清水 ... 4月7日(水)浦和レッズ戦 グッズ販売のお知らせ（前編） | 清水 ...



9/9(土)モンテディオ山形戦】『2023清水エスパルスオフィシャル ... 9/9(土)モンテディオ山形戦】『2023清水エスパルスオフィシャル ...

【新品・未使用】清水エスパルス Tシャツ キャップ タオルの3点セット日本のプロサッカークラブ、清水エスパルス20年ほど前の非売品で貴重な3点アイテムです。①清水エスパルスTシャツ丈...半袖カラー...ホワイトサイズ...FREESIZEカジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記フリーサイズ実寸はL相当肩幅54cm身幅53cm着丈62.5cm袖丈20cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地綿100%裏地綿100%②キャップについて素材...コットンカラー...ブラックサイズ…フリーサイズ(スナップボタン式)長らく保管していましたが、袋に入ったままで未使用です。スナップボタンの不良もなく十分ご着用いただけます。折り畳んで発送しますのでご了承下さい。③タオル①②③について●状態：非売品、未使用です。汚れなし●その他、注意事項：非売品です。