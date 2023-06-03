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【新品・未使用】 清水エスパルスグッズ3点セット　Tシャツ　キャップ　タオル
商品番号 F94395948579
商品名

【新品・未使用】 清水エスパルスグッズ3点セット　Tシャツ　キャップ　タオル
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品・未使用】清水エスパルス　Tシャツ　キャップ　タオルの3点セット日本のプロサッカークラブ、清水エスパルス20年ほど前の非売品で貴重な3点アイテムです。①清水エスパルスTシャツ丈...半袖カラー...ホワイトサイズ...FREESIZEカジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記フリーサイズ実寸はL相当肩幅54cm身幅53cm着丈62.5cm袖丈20cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地綿100%裏地綿100%②キャップについて素材...コットンカラー...ブラックサイズ…フリーサイズ(スナップボタン式)長らく保管していましたが、袋に入ったままで未使用です。スナップボタンの不良もなく十分ご着用いただけます。折り畳んで発送しますのでご了承下さい。③タオル①②③について●状態：非売品、未使用です。汚れなし●その他、注意事項：非売品です。
http://narcologia.ru/goods/pompous982223.html
http://narcologia.ru/goods/septet966119.html
http://narcologia.ru/goods/cotton227161.html
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