PING G430SFT 5w

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商品詳細
利き手...右種類...フェアウェイウッドpingg430のクリークになります。3ラウンド程使用しましたが私には合わなかったので出品します。ゴルフ関係の仕事をされている人から支給品と聞き購入しました。証明などございませんので、少しお値段を下げています。
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