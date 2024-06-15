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PING G430SFT 5w
商品番号 P55802236265
商品名

PING G430SFT 5w
ブランド名 ピン
特別価格 税込 18,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

利き手...右種類...フェアウェイウッドpingg430のクリークになります。3ラウンド程使用しましたが私には合わなかったので出品します。ゴルフ関係の仕事をされている人から支給品と聞き購入しました。証明などございませんので、少しお値段を下げています。
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