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テーラーメイド M5アイアン 5-P 6本セット
商品番号 G39786434134
商品名

テーラーメイド M5アイアン 5-P 6本セット
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 13,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···アイアンテーラーメイド人気モデル···M5【商品】テーラーメイド人気モデルM5アイアン6本セット(5I〜P)【状態】中古品ですが、毎ラウンド後ケアをしているため錆などもありません。通常使用による小傷などはありますがプレーには全く問題ありません。【セット内容】5.6.7.8.9.PW6本セット【シャフト・フレックス】NSPRO930GHSシャフト打感もよく飛距離も出るアイアンです。仕事の付き合いでゴルフをしておりましたが、頻度も減った為出品いたします。大体1〜2ヶ月に1回のラウンドとその前に1〜2度練習に行って使っておりました。中古品につきご理解いただける方はご検討の程宜しくお願いいたします。
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