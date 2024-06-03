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ゴルフクラブ パター オデッセイ トライビーム 6M
商品番号 F57495927925
商品名

ゴルフクラブ パター オデッセイ トライビーム 6M
ブランド名 オデッセイ
特別価格 税込 10,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴルフクラブパター・オデッセイトライビーム6M2ラウンド使用したのみで、状態は綺麗です。カバーもあります。他に聞きたいことや、撮ってほしい写真がありましたらコメントお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)多少のお値下げは承りますが、ご希望に添えないこともあります。種類···パターインチ…34インチ利き手···右対象···メンズ
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