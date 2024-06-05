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リメイクデニム　トートバッグ　ハンドメイド
商品番号 K57499349052
商品名

リメイクデニム　トートバッグ　ハンドメイド
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

世界に１つだけのバックです୧⃛(⃙⃘◡̈︎⃙⃘)୨⃛6100他人と同じものはイヤという方是非どうぞ！他サイトでも販売しているので、在庫をご確認願います♪サイズ　約35cm×40cm×16cm素人のハンドメイド品ですので歪み、ズレなどあります。古着、ビンテージ生地を使ってしますので毛羽立ち、色あせ、汚れ等ありますので神経質な方はご遠慮下さい。水濡れによる色移りご注意願います。宜しくお願いします✨コンパクトに折り畳んでの発送となります✨小物は含まれません✨#デニムリメイク#バック#ハンドメイド#トートバック#パッチワーク#巾着バック#リメイクデニム
http://narcologia.ru/goods/recycling231414.html
http://narcologia.ru/goods/unusable546074.html
http://narcologia.ru/goods/freshman581756.html
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