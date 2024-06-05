純三河白名倉　コマ　目白　天上　八重ボタン　板一枚　セット　砥石

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商品詳細
目白146gコマ116g八重ボタン 64g天上124g板144と61g合計655g刻印の面に保護のためのカシューで養生しました。コマは落として割ってしまいましたが使う分には問題ありません。板2枚は刻印が無いため等級が不明です。赤で印をつけた板は売れてしまいました。
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