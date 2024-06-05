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純三河白名倉　コマ　目白　天上　八重ボタン　板一枚　セット　砥石
商品番号 L89626717959
商品名

純三河白名倉　コマ　目白　天上　八重ボタン　板一枚　セット　砥石
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目白146gコマ116g八重ボタン　64g天上124g板144と61g合計655g刻印の面に保護のためのカシューで養生しました。コマは落として割ってしまいましたが使う分には問題ありません。板2枚は刻印が無いため等級が不明です。赤で印をつけた板は売れてしまいました。
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