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茶道具　染付　蓮弁文　煎茶茶碗　五客組　二代　三浦竹泉　青華　京焼　汲出　煎茶
商品番号 S12710031152
商品名

茶道具　染付　蓮弁文　煎茶茶碗　五客組　二代　三浦竹泉　青華　京焼　汲出　煎茶
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 13,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】直径6.5cm高さ4cm【状態】良好　傷無し【付属品】無し【商品説明】種類···茶道具染付蓮弁文の煎茶茶碗五客セットです。二代　三浦竹泉の作品。底に平安竹泉と書かれています。
http://narcologia.ru/goods/recycling947014.html
http://narcologia.ru/goods/moisture955969.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei676271.html
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