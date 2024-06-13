狼\u0026三日月✨キラキラ大人カラー◆✨オルゴナイトペンダント



狼&三日月✨キラキラ大人カラー◇✨オルゴナイトペンダント - 工房まる ... 狼&三日月✨キラキラ大人カラー◇✨オルゴナイトペンダント - 工房まる ...



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★彼岸花に囲まれて、夜空と蓄光満月に遠吠えする狼のオルゴナイトネックレス 天然石アメジスト、ルチルクォーツ、ラピスラズリを封入したオルゴナイトネックレス☆ 蓄光するドロップ雫のレジン★ ★彼岸花に囲まれて、夜空と蓄光満月に遠吠えする狼のオルゴナイトネックレス 天然石アメジスト、ルチルクォーツ、ラピスラズリを封入したオルゴナイトネックレス☆ 蓄光するドロップ雫のレジン★



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夜明け前の三日月と彼岸花 雲レジンとオルゴナイトの蓄光たまご型 ... 夜明け前の三日月と彼岸花 雲レジンとオルゴナイトの蓄光たまご型 ...



月見ると藍色に染まる。 オルゴナイト 蓄光三日月と満月 ペンデュラム ランタン 歯車 スチームパンク ピアス イヤリング 月見ると藍色に染まる。 オルゴナイト 蓄光三日月と満月 ペンデュラム ランタン 歯車 スチームパンク ピアス イヤリング



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三日月から上弦の月になる。 オルゴナイト 蓄光 ペンデュラムとランタン 歯車 スチームパンク ピアス イヤリング 三日月から上弦の月になる。 オルゴナイト 蓄光 ペンデュラムとランタン 歯車 スチームパンク ピアス イヤリング



夜明け前の藤の花。 オルゴナイト 蓄光三日月 たまご型 ネックレス ... 夜明け前の藤の花。 オルゴナイト 蓄光三日月 たまご型 ネックレス ...



星屑流れる三日月の夜 オルゴナイト 天球儀と星屑チェーンランタン ... 星屑流れる三日月の夜 オルゴナイト 天球儀と星屑チェーンランタン ...



三日月サンセット 機械の国の夜 オルゴナイト 蓄光三日月 歯車 天球儀 ペンデュラム ピアス イヤリング 夕日バージョン 三日月サンセット 機械の国の夜 オルゴナイト 蓄光三日月 歯車 天球儀 ペンデュラム ピアス イヤリング 夕日バージョン

ご覧いただきありがとうございます(*´꒳`*)♥️自然界に存在する生命エネルギーを吸収し、ポジティブなオルゴンエネルギーを発生させる装置、それがオルゴナイトです\\(*´꒳`*)/✨グルグル巻いた金属や水晶（無機物）、樹脂(有機物)で作られています。☆オルゴナイトのはたらき☆・生命力、自然治癒力向上・不安解消、精神安定・空間の浄化・不眠解消・チャクラ活性化、軸強化などが言われてます(*^o^*)✨☆封入物☆アンデシン(大地のエネルギー、洞察力)ラブラドライト(活力、直感、インスピレーション)モリオン(魔よけ、行動力)ポイント水晶銅線金属片✨モダンカラー✨狼さんがチャームポイントのオルゴナイトペンダントです(*´˘`*)✨地に足を着けて行動したい時におすすめ！結び目を引っ張り長さ調整出来ます♡寒くなってきたこの時期、セーターやタートルの上に\\(*´꒳`*)/♥️サイズ直径4cm位