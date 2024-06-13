手染めペイント チャーム 581

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商品詳細
在庫⇒２ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ再販→❌❌ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ即購入⭕️☆¥100のお品☆¥150のお品✅☆¥200のお品☆¥350のお品✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀送料手数料¥300✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✎先にコメントされた方が優先となります。☆お取り置きコメントは一文字でもOK！！✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✎複数ご購入の方は各、商品出品ページにコメント頂けますよう宜しくお願い致します。その後、専用ページを作成させて頂きます。✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✎金具の変更ピアスからイヤリング変更→¥50ピアスからチャーム変更→¥40ピアスからヘアゴム変更→¥40ヘアゴムからチャーム変更→¥20※チャームは1個¥20です。✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✎お取り置きは2週間です♡理由が無い限り延長不可❌
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