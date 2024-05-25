ウニコ キルプ オーク材 3シーターソファ カバーリング 北欧スタイル モダン

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\"DI411商品詳細メーカー/ブランド unico(ウニコ)商品名 KIRPカバーリングソファ3シーターサイズ 幅/190×奥行/79×高さ/73cm上質素材のミニマル。新鮮さを経て、やがてスタンダードになるもの。自分らしく満足できるスタイルを提供してくれるインテリアショップunico。そんなunicoで取り扱われているKIRPカバーリングソファです！温かみのある北欧ヴィンテージスタイルの3人掛けソファー。オーク材を贅沢に使った幅広のアームは、本やリモコンなどを置くのに便利です。北欧スタイルやブルックリンスタイルなどのインテリアのアクセントにもおススメです♪インテリアの模様替えにいかがでしょうか☆コンディションＵＳＥＤですのでキズ、汚れ等がありますが使用上の問題はありません。背もたれ、アームにキズや打痕があります。#中古インテリア専門店ココエルマ・ソファー多数出品中です♪◆◆小型の家具や食器・雑貨・照明類はメルカリshopsに出品しております。◆◆➥https://mercari-shops.com/shops/rZPKLSNYmfwXWAoDQRtL7i☆ご購入前に必ずプロフィール欄をご覧ください☆画像で全ての傷、汚れ等を掲載することは困難ですので、予めご了承ください。気になることは必ず事前に質問・画像にてご確認ください。多数の出品がありますので、ご注文前に在庫確認をお願い致します。夜間の即購入はお控えください。コメントの返信までにお時間を頂戴する場合がございます。また、コメントがお知らせの中で埋もれてしまうことがあります。数日経っても返信がない場合はお手数ですが、再度ご連絡ください。手渡しも可能です。値下げ交渉も多少であれば頑張りますので、お気軽にコメントください♪#unico#ウニコ#KIRP#キルプ#オーク材#3シーターソファ#3人掛けソファ#カバーリング#北欧スタイル#ヴィンテージテイスト#ナチュラルテイスト...シンプル・ベーシック、ナチュラル、北欧主な張り地...布・ファブリック