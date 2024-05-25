ソファ ソファー 1人掛け 肘付き幅58cm (1人掛け(PVC), ブラック)



Amazon｜OSJ ソファ ソファー 1人掛け 肘付き 幅58cm モダンリビング ...



ソファ ソファー 1人掛け 肘付き 幅58cm モダンリビング (PVC)の通販 ...



OSJ ソファ ソファー 1人掛け 肘付き 幅58cm モダンリビング 1P おしゃれ 可愛い シンプルデザイン sofa (1人掛け(PVC), ダークブラウン)



OSJ ソファ ソファー 1人掛け 肘付き 幅58cm モダンリビング 1P おしゃれ 可愛い シンプルデザイン sofa (1人掛け(PVC), ダークブラウン)



ベルメゾン 木肘付き合皮のソファー ブラック 1人掛け(1人掛け ...



Amazon｜HZDMJ ソファー 一人掛け ソファーチェア 長時間座っても疲れ ...



ソファ ソファー 1人掛け 肘付き 幅58cm モダンリビング (PVC)の通販 ...



ソファ ソファー 1人掛け 肘付き 幅58cm モダンリビング (PVC)の通販 ...



g78291]【幅100cm】Rhinos 1Pソファ 1人掛けソファー | 家具 ...



イタリア製 花柄が艶やかな金華山織張 クラシックDXソファ シングル（1 ...



ソファ ソファー 1人掛け 肘付き 幅58cm モダンリビング (PVC)の通販 ...



木肘付き合皮のソファー ＜１人掛け／２人掛け＞｜通販のベルメゾンネット



幅95］ ソファー コーナーソファ ポケットコイル 北欧 2人用 二人掛け ...



lushroom ソファ 3人掛け ファブリック ブラック グレー ライトブルー ...



LeClass/ルクラス チェスターフィールド本革張り・レザーソファ ...

シンプルなデザインだからインテリアコーディネートがしやすく、長く使い続けられるお客様に愛されている定番の椅子です。しっかりとした縫い目は丁寧に一直線になる縫製され、長く快適にお使いいただける作りになっています。通気性に優れたファブリック生地で、どんな季節でも快適に使用可能です。またファブリックと木製フレームの組み合わせが落ち着いた雰囲気を演出し、ナチュラルなインテリアや北欧のインテリアにもあわせやすいです。肉厚クッション座面クッションには厚み15cmのボリュームクッションを採用しております。適当な硬さ座面は硬すぎず、柔らかすぎない弾力で、体をしっかり支えます。長く座っていてもよく、やや硬めの座り心地が疲れません。天然木フレームフレームは天然木を使用しており、暖かな風合いがあり、使うほどにアジが出てきます。肘部分は立体的な加工がしており、握りやすく耐磨耗・耐久性優しい肌触りのファブリック素材は、座った時のひんやり感がなく年中快適。結構部分は怪我を防ぐ為に、全て角丸に加工します。部屋を圧迫しないサイズ感コンパクトサイズながらゆったり座れるコンパクトなサイズながら、アームや背もたれを薄く仕上げること