ACME Furniture FRESNO SOFA (フレスノソファ)

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ご覧頂きましてありがとうございます！ACMEFurnitureのFRESNOSOFA(フレスノソファ)2SEATERです。幅165cmで狭い部屋にも置けるため大変重宝していましたが、引っ越しに伴い出品致します。約6年前に購入しました。アームにシミや背面に日焼けによる褪色はありますが、シートやクッションのヘタリなどは無く、まだまだこれからも使っていけるものかと思います。写真を載せていますので、そちらをご参考下さい。また、追加で写真をご希望の場合はお気軽にお知らせ下さい！以下、ブランドHPからの引用です↓↓↓古き良き時代のアメリカビンテージソファを彷彿とさせる、どっしりとしたフォルムが特徴的です。素材には表情豊かなオイルドのカウハイドレザーを使用しており、経年変化を楽しんで頂けます。幅の広いアームはデザインだけでなく実用性も兼ね備え、読みかけの本やPCも置くことも可能です。飴色の上質な風合いに育てる楽しみが持てる、一生モノのレザーソファです。【サイズ】幅165奥行85高さ80座面高39cm【人数】2人掛け【硬さ】やわらかめ【座面のクッションサイズ】幅62.5×2奥行53【素材】オイルレザー(牛革)、ラバーウッド【総重量】45kg【耐荷重】180kgジャーナルスタンダードファニチャーJOURNALSTANDARDFURNITUREビンテージソファアメリカンビンテージレザーソファブラウンレザー