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ELBE クリスタル　ロックグラス
商品番号 G60127058666
商品名

ELBE クリスタル　ロックグラス
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★お値下げ致しました。チェコスロヴァキアのエルベ　クリスタル　ロックグラス　一客紫色のひねりのある不思議な形状のクリスタルのロックグラスです。恐らく廃盤品です。コレクションとして購入しました。#ELBE#クリスタルグラス#ロックグラス#バカラ#サンルイ
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