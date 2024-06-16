ELBE クリスタル　ロックグラス

★お値下げ致しました。チェコスロヴァキアのエルベ クリスタル ロックグラス 一客紫色のひねりのある不思議な形状のクリスタルのロックグラスです。恐らく廃盤品です。コレクションとして購入しました。#ELBE#クリスタルグラス#ロックグラス#バカラ#サンルイ



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