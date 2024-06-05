ステンドグラスランプ ピンク 桜 インテリアライト テーブルランプ ...

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閲覧頂きましてありがとうございます。ステンドグラスランプピンク桜インテリアライトテーブルランプです。【商品状態】中古品です。1ヶ月ほど使用しておりました。目立った傷や汚れはありません。未使用の電球が３つありますので、そちらもお付けします。【サイズ電球】大体長さ21cm幅25cm高さ42cm、重さ:2.3kg。1灯E26電球を使用します。色温2700KのLED電球か白熱電球の使用を推薦します。360度のビーム角を持つ電球の使用をお勧めします、色温の違う電球を選ぶと、雰囲気が変わります。【ステンドグラス】ティファニースタイルのステンドグラスの花びらランプです。各ランプシェードには10個の花があり、各花には8個の花びらがあり、各花びらは銅製の縁で包まれており、ランプシェードに強度と耐久性を追加します。細かいことを気になさられる神経質な方や完全品をお求めの方はご購入遠慮願います。雰囲気ランプベッドサイド癒しグッズステンドグラス枕元スタンド種類···スタンドライト光源の色···電球色光源の種類···白熱灯口金···E26特徴···間接照明