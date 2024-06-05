一人用ソファ　椅子　ソファ

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張り地の素材···綿・コットンDOUBLEDAYで購入しました。一人用ソファ⚠️布張りなので若干の汚れはありますが、美品だと思います。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。⚠️サイズは写真でご確認ください。㎝です。多少の誤差はあります。素人検品、自宅保管、あくまでもusedとして中古品を出品しております。取引後のトラブルを避けるため、事前に気になる箇所は質問してください。プロフィール、説明文をよく読んでください。基本は、商品の状態や、送料手数料などを考慮して値段をつけています。値下げ等対応出来ることもありますのでコメントしてください。テイスト···シンプル・ベーシックカラー···グレー主な張り地···布・ファブリック機能···クッション付カラー···グレー主な張り地···布・ファブリック機能···クッション付テイスト···ナチュラル、北欧