ノリタケ スタジオ コレクション カップアンドソーサー バラ 花柄 華やか

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管理番号S-11いらっしゃいませ✨☘️ヽ(・∀・)ノこちらでは、様々な商品を取り揃えております❣️#洋食器#ノリタケ【商品紹介】Noritakeノリタケ♩カラーホワイト金✅色はお使いの機材によって多少の違いがあるかもしれません。ご了承ください。♩素材写真を参考にお願いします❣️♩サイズ☆採寸表(cm)カップ直径約10高さ7お皿直径約16高さ2.5✅素人の採寸の為、若干の誤差はご了承くださいm(__)m【商品の状態】中古商品です❣️金彩はげあり。ご確認の上ご購入お願いいたします。大きめカップなので飲み物がたっぷり入ります(*^^*)小中大お皿スープカップアンドソーサー色んなシリーズを出しています。まとめ買いご希望あればお声がけください。ヴィンテージアンティークレトロ洋食器バラ華やかかわいいコレクションコレクターオシャレ大人花柄ボタニカルアンティークアフタヌーンティーまとめセット①お使いの機種によって、色合いなどがイメージと異なる場合がございます。②検品はしておりますが、見落としがある場合もございます。古着という事はご理解の上ご購入お願い致します。③発送まで、2〜3日頂けたらと思います(*ˊ˘ˋ*)④メルカリのルール上専用はいたしません。先に購入された方が購入者と致します。⑤気になる点はご購入前に聞いていただけたらと思います。⑥ご購入後の不具合は評価前にコメントいただけましたら助かります。【✨最後に✨】特別SALEを定期的にするのでまたのぞいてください❤️また、フォロワーさん限定SALEも開催しますのでプロフィールの情報もご確認下さい(*ˊ˘ˋ*)お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ)グラス/カップ/酒器...コーヒーカップ＆ソーサー